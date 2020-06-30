Бои Головкина с «Канело» вошли в рейтинг лучших противостояний в истории спорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Gambling.com включил бои Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса в список 101 лучших противостояний в истории спорта, пишет Sports.kz.

Соперничество казахстанца с мексиканским боксером заняло 91 место рейтинга.

«Схватка двух лучших средневесов Головкина и Альвареса рекламировалась долгое время и, наконец, получила зеленый свет в сентябре 2017 года.

Непобедимый в то время GGG имел идеальный рекорд 37-0-0 с 33 нокаутами. «Канело», с другой стороны, все еще был восходящей звездой в спорте, несмотря на то, что потерпел поражение от Флойда Мэйвезера.

Противоречие окутало первый бой, который закончился ничьей, несмотря на то, что Головкин опередил своего мексиканского противника в 10 раундах из 12 и стал для многих достойным победителем.

Год спустя и после одного неудачного теста «Канело» на допинг матч-реванш состоялся, где Головкин потерпел первое поражение, в то время как «Канело» укрепил свои позиции», — говорится в заметке.