Бои Асланбека Шымбергенова и Бека Нурмаганбета на ЧМ по боксу покажут в прямом эфире

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - 27 октября два казахстанских боксера, Асланбек Шымбергенов и Бек Нурмаганбет, выступят на чемпионате мира в Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Они оба проведут свои бои в дневной сессии, которая начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport». Шымбергенов в 1/32 финала в весовой категории до 71 килограмма встретится с иранцем Фархадом Моради Аташгахом, а соперником Нурмаганбета в 1/16 финала в весовой категории до 86 килограммов будет бразильский боксер Кено Мачадо.

Напомним, на ЧМ-2021 по боксу в Белграде состав сборной Казахстана выглядит так: Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Аблайхан Жусупов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Бек Нурмаганбет (86 кг), Айбек Оралбай (92 кг), Нурлан Сапарбай (+92 кг).