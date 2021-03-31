Богатые мексиканцы едут в США за вакциной от коронавируса

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - Одним из быстрых путей для состоятельных и имеющих очень хорошие связи жителей Мексики получить прививку от коронавирусной инфекции стало путешествие в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на npr.org.

В Мексике, где от коронавируса вакцинировались меньше 5% населения, набирают обороты путешествия в США с целью получить вакцину. Однако такие поездки могут позволить себе только те, кто в состоянии оплатить стоимость билетов, и те, у кого есть родственные связи или двойное гражданство.

Некоторые даже делятся советами и опытом для получения вакцины в Соединенных Штатах, что стало горячей темой для обсуждения.

Мексика испытывает трудности в обеспечении и вопросе распределения вакцин против коронавируса. Количество смертей из-за вируса в этой стране превышает 200 тысяч.

Дэвид Гутиеррес Инзунза, сотрудник департамента здравоохранения города Тихуана, штата Нижняя Калифорния, рассказал о том, как ему удалось побороть вирус и избежать смерти. Дэвид был подключен к аппарату ИВЛ в течение нескольких недель. Вакцину от вируса он получил в Сан- Диего, штат Калифорния, так как в его городе Тихуана вакцины были в ограниченном количестве и предназначались только для медиков. Дэвид родился в Сан Диего и имеет удостоверение личности штата Калифорния. Он признается, что при получении вакцины ему не пришлось подтверждать место работы или место жительства. Это два основных требования для получения вакцины на территории США.

В штате Флорида подсчитали более 128 тыс нерезидентов США, получивших вакцину, но эти данные не включают международных посетителей. Сообщается, что требования касающиеся проверки удостоверения личности при вакцинации были ужесточены властями.

Согласно Центру по контролю и профилактике заболеваний, вакцины, используемые в Соединенных Штатах, в значительной мере сокращают возможность заражения вирусом. Однако учеными до сих пор изучается их эффективность в нераспространении вируса.