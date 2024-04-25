Богатейший силовик России обвиняется во взятке при подрядных работах для Минобороны

Заместитель главы Министерства обороны России Тимур Иванов арестован по обвинению в совершении преступления при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд оборонного ведомства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По информации следствия, Тимур Иванов задержан на рабочем месте в 17 часов во вторник, 23 апреля. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере в составе организованной группы при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Он не признал вину. В среду Басманный суд Москвы заключил Тимура Иванова под стражу до 23 июня, он будет находиться в СИЗО «Лефортово».

Суд также на два месяца арестовал Сергея Бородина, обвиняемого в соучастии при получении взятки Тимуром Ивановым. По версии следствия, Бородин поддерживал дружеские связи с замглавы Минобороны. В результате оба вступили в преступный сговор с третьими лицами, объединились с ними для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд оборонного ведомства.

Оба фигуранта обвиняются по части 6 статьи 290 Уголовного Кодекса РФ «получение взятки». Максимальный срок заключения составляет 15 лет, также предусмотрен штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.

После задержания Тимура Иванова подразделениями ФСБ РФ начались обыски на объектах недвижимости его семьи, расположенных в нескольких российских регионах. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимиру Путину доложили о задержании замминистра.

Тимур Иванов родился в 1975 году в Москве, в 1997 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.Ломоносова. Начало трудовой деятельности было связано с коммерцией, затем с 1999 года работал на предприятиях атомной промышленности, затем в 2012 году вошел в команду Сергея Шойгу, который на тот момент занимал пост губернатора Подмосковья. После назначения Шойгу в Минобороны последовал за ним и в 2016 году получил должность замминистра обороны, являясь гражданским чиновником.

Он носит высший классный чин действительного государственного советника РФ 1-го класса, что соответствует воинскому званию генерал армии (адмирала флота). Иванов отвечал за управление имуществом, курировал вопросы выполнения гособоронзаказа, строительства и капитального ремонта военных объектов. Он первый военный чиновник такого уровня, арестованный с момента путча и создания ГКЧП в 1991 году.

В 2019 году Тимур Иванов занял первое место в рейтинге «Богатейшие силовики России – 2019» журнала Forbes. Его семейный доход оценивался в 136,7 млн рублей (порядка 2 млн 170 тысяч долларов США по курсу Центробанка на момент публикации), его собственный доход – 13,6 млн рублей (около 215 тысяч долларов США). Иванов неоднократно становился объектом антикоррупционных расследований оппозиционных и независимых активистов.