Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Богатейший человек планеты обеднел на 11 миллиардов долларов за день

Автор:  
Татьяна Кудренок
25 Мая 2023, 00:01
Богатейший человек планеты обеднел на 11 миллиардов долларов за день ndtv.com

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Бернар Арно, самый богатый человек в мире, потерял 11,2 миллиарда долларов США из своего состояния за один день из-за опасений, что ослабление экономики США снизит спрос на предметы роскоши, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NDTV.com.

Богатство основателя французской транснациональной компании LVMH, в которую входят такие торговые марки, как Louis Vuitton, Moet & Chandon и Christian Dior, на протяжении большей части 2023 года стремительно росло, поскольку цены на акции европейских компаний, производящих предметы роскоши, также резко выросли.

Во вторник же ситуация несколько поменялась. Акции LVMH упали на 5% в Париже — больше, чем за год. В общей сложности европейский сегмент предметов роскоши потерял около 30 миллиардов долларов США за день.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, даже с учетом данного падения состояние французского миллиардера по-прежнему составляет 191,6 миллиарда долларов США. В этом году он добавил «скромные» 29,5 миллиардов долларов США к своем состоянию.

Кстати, разрыв между состояниями Бернара Арно и Илона Маска, второго самого богатого человека на планете, сократился до 11,4 миллиарда долларов США.

Экономика   Франция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
Кызылординская школьница придумала новую математическую таблицу
Кызылординская школьница придумала новую математическую таблицу
Как отметят 200-летие Кокшетау
Как отметят 200-летие Кокшетау
Определилось итоговое положение команд в группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Определилось итоговое положение команд в группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Жители Тараза смогут летать в Таиланд транзитом
Жители Тараза смогут летать в Таиланд транзитом
Названы регионы с наибольшим количеством преступлений в отношении детей в РК
Названы регионы с наибольшим количеством преступлений в отношении детей в РК
Представители более 50 стран примут участие во II Евразийском экономическом форуме
Представители более 50 стран примут участие во II Евразийском экономическом форуме
Кому будет выдаваться карта «Ата жолы»
Кому будет выдаваться карта «Ата жолы»