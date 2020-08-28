Богатейший человек на планете стал еще богаче

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Самый богатый человек планеты – глава корпорации Amazon Джефф Безос – в среду стал еще богаче. Его состояние превысило 200 миллиардов долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

В среду состояние глава Amazon составило 202 миллиарда долларов США, по оценкам Индекса миллиардеров агентства Bloomberg (Bloomberg Billionaires index). Получается, что Безос стал богаче на 87 миллиардов долларов с января этого года. В этом году акции корпорации, основанной в 1994 году, показывают беспрецедентный рост.

Безос стал богатейшим человеком на планете еще в 2017 году. В прошлом месяце его состояние выросло до 172 миллиардов долларов – таких цифр не удавалось достичь никому из миллиардеров.

Но Безос не один такой – в списке фигурируют и другие знакомые фамилии. На протяжении пандемии коронавируса владельцы компаний-технических гигантов также значительно разбогатели, так как спрос на их товары и услуги продолжает расти.

Например, ранее в этом месяце состоянии главы Facebook Марка Цукерберга перевалило за 100 миллиардов долларов – сейчас оно составляет где-то 115 миллиардов. Не отстает от Цукерберга и Илон Маск, чей капитал в среду был оценен в 101 миллиард долларов.