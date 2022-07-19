19 Июля 2022 13:56

Боевые стрельбы проходят в десантно-штурмовых войсках Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Интенсивная боевая подготовка проходит на учебных полигонах Десантно-штурмовых войск. По окончании процесса слаживания отделений, экипажей и расчетов подразделения приступили к практическим боевым стрельбам из штатного вооружения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Военнослужащие срочной службы, призванные весной 2022 года, в течение месяца по прибытии в подразделения прошли подготовку по специальности и изучили вверенное им вооружение и военную технику, после чего перешли к следующему этапу подготовки, где ведутся боевые стрельбы отделений.

«Мы должны быть адаптированы к любым условиям боя. Помимо приобретения боевых и профессиональных навыков, стрельбы воспитывают в нас чувство ответственности и закаляют моральный дух», – отметил пулеметчик воинской части 61993 рядовой Елдос Койшибаев.

С батальонами первого периода службы отработаны боевые стрельбы отделений по основным темам, таким как отделение в обороне, наступлении, на марше и ведение боевых действий в населенных пунктах.

Главная цель – проверить умение личного состава применять индивидуальное и групповое оружие в сложных условиях боевой обстановки днем и ночью, а также вести активные и слаженные действия против незаконных вооруженных формирований, отметили в оборонном ведомстве.

Фото: gov.kz