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Боевые стрельбы проходят на полигоне «Илийский» в Алматинской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Января 2021, 18:00
Боевые стрельбы проходят на полигоне «Илийский» в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На полигоне «Илийский» в Алматинской области проходят боевые стрельбы отделений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Как рассказали в пресс-службе Министерства обороны, в ходе тренировок на практике применяется новый способ борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

В процессе боевых стрельб используется маскировка, применяются дымовые завесы, ведется наблюдение за ударными дронами.

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«Эти приемы, разработанные в Десантно-штурмовых войсках после тщательного анализа вооруженных конфликтов последних лет, позволят не только существенно повысить боеготовность войск, но и избежать больших потерь среди личного состава», - отметили в ведомстве.

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