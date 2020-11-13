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Боевые патроны пытались пронести в СИЗО Костаная
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Четыре боевых патрона пытались пронести в костанайский СИЗО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Патроны были предназначены для следственно-арестованного родственника. При прохождении через рентгено-телевизионную установку для досмотра человека, у гражданина обнаружили затемнение в передней части норковой шапки, после чего ему было предложено снять головной убор и предоставить его к досмотру.
Группой досмотра СИЗО в козырьке головного убора был обнаружен потайной карман, где были спрятаны четыре боевых патрона от пистолета Макарова. Как утверждал сам гражданин, шапку он приобрел «с рук» и о наличии такого «сюрприза» не подозревал. За это правонарушителю может быть наложен штраф в размере 10 МРП либо предупреждение.
Стоит отметить, что все граждане, проходящие через контрольно-пропускной пункт учреждения УК-161/1, предупреждаются об ответственности за пронос не разрешенных к хранению и использованию предметов и веществ.
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