24 Мая 2022 23:00

Боевую гранату обнаружили в одном из гаражей в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе, в гаражном кооперативе «Авиатор-3», нашли боевую гранату. Начато расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Днем 24 мая на телефон 102 поступило сообщение о том, что в Актобе в гаражном кооперативе «Авиатор-3» в заброшенном гараже при демонтаже обнаружена граната. На место оперативно выехали экстренные службы. Саперами спецподразделения обнаруженная предположительно боевая граната «Ф-1» изъята. Назначена баллистическая экспертиза», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции области Ерболат Саркулов.

Полицейскими устанавливается прежний владелец гаража. Начато досудебное расследование по ст. 287 ч.3 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».