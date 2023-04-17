Боевой дух казахстанок оценила капитан женской сборной мира по шахматам Дана Рейзниеце-Озола

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Капитан женской сборной мира Дана Рейзниеце-Озола оценила уровень организации международного шахматного матча, в рамках которого женская сборная Казахстана играет против женской сборной мира. По ее словам, в Казахстане высоко ценятся шахматы, а шахматистки обладают спортивным, боевым духом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От сборной мира сыграют четыре отличные выдающиеся шахматистки. В том числе, четырехкратная чемпионка мира Хоу Ифань. Она в последнее время не очень часто играла в официальных турнирах, но на этот матч согласилась. Мне кажется, это особенно важно для остальных девочек, которые видят ее. Харика Дрюнавалли три раза была бронзовым призером в чемпионате мира. Нана Дзагнидзэ – чемпионка Европы. Гюнай Мамедзадэ – отличный игрок из Азербайджана», - рассказала журналистам капитан женской сборной мира Дана Рейзниеце-Озола.

В ходе беседы с журналистами она оценила уровень игры казахстанских шахматисток.

«Сборная Казахстана очень сильная. Есть и спортивный элемент, но, мне кажется, девушки хотят участвовать в этом мероприятии, потому что это хорошая реклама для женских шахмат. Они понимают, что они станут источником вдохновения для молодых девушек. Мы хотим, чтобы больше девушек играли в шахматы и оставались в шахматном мире. Может, если даже не все станут чемпионками мира, они станут тренерами, арбитрами, журналистами. Есть столько прекрасных профессий в шахматном мире. Такие мероприятия не просто интересные, они показывают правильный путь шахматисткам. Казахстан – шахматная держава. Уже второй раз у вас в гостях. Уверена, что увидим здесь еще много интересных мероприятий, как всемирных, так и на локальном уровне. Уровень организации очень высокий», - поделилась она.

По ее словам, для Международной шахматной федерации очень важно, чтобы шахматисты чувствовали, что их уважают, ждут и любят.

«Казахстан – это такая страна, где шахматы высоко ценятся и шахматисты чувствуют себя очень хорошо. Вы стараетесь воспользоваться мероприятием, чтобы показать частицу вашей культуры. Это тоже очень важно. Страна, где мы проводим мероприятие, имеет возможность рассказать свою историю. Мне кажется, преимущество вашей команды заключается в том, что ваши девочки очень боевые. У них боевой характер, они всегда хотят выиграть, они сильные личности. Мне кажется, за такое короткое время удалось создать хороший командный дух вместе с шахматистками сборной мира», - добавила Дана Рейзниеце-Озола.

Отметим, что сегодня в 15:00 часов стартовал матч женской сборной Казахстана по шахматам против сборной мира.

На пресс-конференции, посвященной матчу женской сборной Казахстана по шахматам против сборной мира президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов пожелал участницам успехов. Исполнительный директор федерации Гульмира Даулетова отметила, что девочки настроены на победу.