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    22:03, 04 Март 2022 | GMT +6

    Боевое знамя вручили департаменту по ЧС Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинскому ДЧС первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям полковник Ибрагим Кульшимбаев вручил боевое знамя, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Знамя департамента по ЧС — символ чести, доблести и славы. И пусть оно будет развёрнуто только в мирное время, на праздничных мероприятиях и особо значимых событиях в жизни ведомства!» — сказал Ибрагим Кульшимбаев.

    Собственное боевое знамя – это знак отличия каждого департамента по чрезвычайным ситуациям. Ранее, когда департаменты относились к МВД, у них было другое знамя. С реорганизацией и воссозданием Министерства по ЧС подведомственные департаменты обновили свои боевые знамёна.

    «Являясь особо почитаемым и оберегаемым символом, знамя будет способствовать поддержанию и развитию лучших традиций департамента. Личный состав будет и впредь на высоком уровне выполнять все стоящие перед ним задачи», - заверил, принимая знамя, начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов.

    Также Ибрагим Кульшимбаев поздравил прекрасную половину департамента с предстоящим праздником и вручил пяти отличившимся на службе сотрудницам благодарственные письма от имени министра по ЧС, трём – грамоты. Благодарности объявлены двум женщинам и одной досрочно присвоено спецзвание.



    Теги:
    МЧС Другие государственные органы Карагандинская область
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