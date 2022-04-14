Боевое знамя вручил костанайским спасателям первый вице-министр по ЧС

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае состоялась торжественная церемония вручения знамени департаменту по чрезвычайным ситуациям Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На плацу пожарной части №1 Костаная первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев вручил боевое знамя главному спасателю области - начальнику ДЧС Биржану Каримову.

«Сегодняшнее поколение костанайских спасателей с честью выполняет свой служебный долг. И пусть знамя, врученное им, служит символом традиции и преемственности поколений»,- отметил И. Кульшимбаев, поздравляя весь личный состав департамента с этим знаменательным событием.

В свою очередь начальник департамента полковник Биржан Каримов заверил, что коллектив департамента приложит все усилия, знания и умения, чтобы быть достойными продолжателями тех, кто стоял на страже безопасности нашей страны.

В ходе рабочего визита первый вице-министр И. Кульшимбаев побывал в расположении пожарных частей города, осмотрел технику и оборудование спасателей, оценил их готовность к предстоящему пожароопасному периоду. Ознакомился он также с условиями несения службы и материально-технической базой оперативно-спасательного отряда.

Напомним, ранее боевое знамя вручили департаменту по ЧС Карагандинской области.

Собственное боевое знамя – это знак отличия каждого департамента по чрезвычайным ситуациям. Ранее, когда департаменты относились к МВД, у них было другое знамя. С реорганизацией и воссозданием Министерства по ЧС подведомственные департаменты обновили свои боевые знамёна.