Боевое слаживание подразделений РгК «Юг» проходит на полигонах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Бойцы Регионального командования «Юг» оттачивают боевое мастерство в различных условиях ведения боя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе Таразского гарнизона медиа-центра Министерства обороны Республики Казахстан, в войсковых частях Таразского гарнизона полным ходом ведется боевая подготовка.

После периода подготовки по специальности, в ходе которой военнослужащие отрабатывали индивидуальные боевые задачи, началась подготовка по слаживанию подразделений.

«Согласно программе боевой подготовки, в Вооруженных силах Республики Казахстан сейчас проходит зимний период обучения, - пояснил представитель пресс-службы ведомства Владимир Мартыненко. - И начался он с подготовки по специальности. В этот период военнослужащие изучают и совершенствуют знания и навыки в индивидуальном порядке. Сюда входит изучение принципов ведения боя в различных условиях, а также изучение тактико-технических характеристик штатного вооружения и военной техники, строевая и огневая подготовка», - рассказал Владимир Мартыненко.

Полностью изучив все вопросы подготовки по специальности, военнослужащие начинают боевое слаживание подразделений. Всё то, что изучалось в теории, они должны показать на практике.

После каждого этапа подготовки на учебных полигонах проводятся боевые стрельбы, в ходе которых демонстрируется качество полученных знаний и навыков. Затем командир батальона анализирует действия сержантов и личного состава. Здесь уже будут важны вопросы слаженной работы нескольких отделений, входящих в состав взвода.

«Боевые стрельбы отделений – это один из начальных и самых важных этапов боевого слаживания, – отмечает командир мотострелкового батальона майор Галым Досанов. – При выполнении боевых стрельб нужно оценивать работу командира отделения по его умению быстро, правильно и четко отдавать приказы подчинённому личному составу. Личный состав нашего батальона готов к выполнению любой поставленной боевой задачи по защите Родины», - заключил Г. Досанов.