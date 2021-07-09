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Боевая подготовка армии – какие мероприятия проводит Минобороны

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
9 Июля 2021, 15:24
Боевая подготовка армии – какие мероприятия проводит Минобороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев рассказал о мероприятиях, направленных на поддержание и развитие боевой подготовки армии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое внимание уделяется боевой подготовке, развитию боевых возможностей и практических навыков личного состава военнослужащих. В двустороннем формате проводятся совместные мероприятия с представителями вооруженных сил ближнего зарубежья – России, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Китая и дальнего зарубежья – Турции, Италии, Индии, Пакистана», - сказал Тимур Дандыбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, в многостороннем формате проводятся совместные учения ОДКБ, ШОС, СНГ, ООН.

«Для повышения уровня боевого мастерства наши военнослужащие участвуют в Армейских международных играх. Часть конкурсов проводится в Казахстане», - отметил спикер.

«Следует заметить, что, по сути, АрМИ – это не «игры», а вид боевой подготовки, которая проходит в состязательной форме. Участие в них способствует профессиональному росту, повышению воинского мастерства и боевой выучке военнослужащих», - заключил представитель Минбороны.


Армия   Минобороны РК   Вооруженные силы  
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