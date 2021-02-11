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    22:50, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Боеприпасы изъяли у жителя ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – У жителя Восточного Казахстана изъяли боеприпасы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В ведомстве сообщили, что в конце января на оперативный канал «102» в УП г.Усть-Каменогорск поступила информация о том, что в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Кару» в одном из района города был задержан ранее судимый 49-летний житель Глубоковского района, у которого в ходе личного досмотра, в кармане куртки обнаружен магазин с 5 патронами 9 мм калибра, и 3 патронами калибра 243 мм.

    «Согласно заключению специалиста: изъятые 5 патронов являются патронами калибра 9 мм, предназначенными для стрельбы из пистолета конструкции «Макарова» и автоматического пистолета конструкции «Стечкина», и являются боеприпасами к указанным видам оружия. Также изъятые 3 патрона являются винтовочными патронами калибра 7,62*51 мм, предназначенными для стрельбы из соответствующего охотничьего нарезного оружия, и являются боеприпасами к указанным видам оружия. Данные патроны изготовлены заводским способом и пригодны для производства выстрелов», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

    По факту проводится досудебное расследование по ст. 287 ч. 3 УК РК.




    Теги:
    МВД РК Восточно-Казахстанская область Правоохранительные органы
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