Боеприпасы изъяли у жителя ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – У жителя Восточного Казахстана изъяли боеприпасы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что в конце января на оперативный канал «102» в УП г.Усть-Каменогорск поступила информация о том, что в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Кару» в одном из района города был задержан ранее судимый 49-летний житель Глубоковского района, у которого в ходе личного досмотра, в кармане куртки обнаружен магазин с 5 патронами 9 мм калибра, и 3 патронами калибра 243 мм.

«Согласно заключению специалиста: изъятые 5 патронов являются патронами калибра 9 мм, предназначенными для стрельбы из пистолета конструкции «Макарова» и автоматического пистолета конструкции «Стечкина», и являются боеприпасами к указанным видам оружия. Также изъятые 3 патрона являются винтовочными патронами калибра 7,62*51 мм, предназначенными для стрельбы из соответствующего охотничьего нарезного оружия, и являются боеприпасами к указанным видам оружия. Данные патроны изготовлены заводским способом и пригодны для производства выстрелов», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

По факту проводится досудебное расследование по ст. 287 ч. 3 УК РК.







