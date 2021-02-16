РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:36, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Боеприпасы изъяли у сельчанина в ВКО

    None
    None
    КОКПЕКТЫ. КАЗИНФОРМ — У жителя Восточно-Казахстанской области изъяли боеприпасы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В ведомстве сообщили, что в ходе отработки оперативно-профилактического мероприятия «Кару» сотрудники отдела криминальной полиции Кокпектинского района в ходе обыска в доме у 63-летнего сельчанина обнаружили и изъяли четыре одноствольных и двуствольных ствола разных калибров, 16 патронов, патронташ на 18 гильз и нож в чехле.

    «Следственно-баллистическая экспертиза показала, что изъятые предметы являются боеприпасами для нарезного спортивно-охотничьего оружия и пригодны для выстрелов. Нож является охотничьим, колюще-режущим холодным оружием, изготовленный заводским способом»,- рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК « Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение или ношение оружия и боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 5 тысяч МРП (14 млн. 585 тыс. тенге), либо исправительные работы, либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет. С подозреваемого взято обязательство о явке.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:28
    Продолжительность рабочего дня таксистов могут ввести в Казахстане
    Сегодня, 11:26
    Мощный взрыв прогремел в Оксфорде
    Сегодня, 11:14
    Наказания за превышение средней скорости на трассах введут в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!