Боеприпасы изъяли у сельчанина в ВКО

КОКПЕКТЫ. КАЗИНФОРМ — У жителя Восточно-Казахстанской области изъяли боеприпасы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что в ходе отработки оперативно-профилактического мероприятия «Кару» сотрудники отдела криминальной полиции Кокпектинского района в ходе обыска в доме у 63-летнего сельчанина обнаружили и изъяли четыре одноствольных и двуствольных ствола разных калибров, 16 патронов, патронташ на 18 гильз и нож в чехле.

«Следственно-баллистическая экспертиза показала, что изъятые предметы являются боеприпасами для нарезного спортивно-охотничьего оружия и пригодны для выстрелов. Нож является охотничьим, колюще-режущим холодным оружием, изготовленный заводским способом»,- рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК « Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение или ношение оружия и боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 5 тысяч МРП (14 млн. 585 тыс. тенге), либо исправительные работы, либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет. С подозреваемого взято обязательство о явке.