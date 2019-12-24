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Boeing сменил руководство из-за двух катастроф

24 Декабря 2019 01:30
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Boeing сменил руководство из-за двух катастроф

ЧИКАГО. КАЗИНФОРМ - Глава американского авиапроизводителя Boeing Деннис Меленберг покинул свой пост на фоне скандала вокруг проблем с самолётами компании. Они стали причиной двух крупных катастроф, которые унесли жизни 346 человек, передает euronews.com.

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Речь идёт о лайнерах Boeing - 737 MAX. Один из них разбился 10 марта 2019 года в Эфиопии. Другой - 29 октября 2018 года в Индонезии. В ходе расследования было выявлено, что в обоих случаях имел место сбой в системе управления полетом, после чего многие страны приостановили эксплуатацию самолетов данной серии, а сам Boeing недавно принял решение с начала 2020 года временно прекратить их выпуск.

Новым гендиректором компании назначен председатель правления Дэвид Кэлхун. Он приступит к выполнению своих обязанностей 13 января.

Совет директоров Boeing заявил, что смена руководства была необходима шагом для восстановления доверия к компании; его задачей станет «безопасное возвращение 737 MAX к полётам».

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Ключевые слова: Транспорт,
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