Боец UFC Дамир Исмагулов объявил о завершении карьеры

2 Января 2023, 03:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Этнический казах из UFC Дамир Исмагулов опубликовал новый пост в социальных сетях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«К сожалению, в связи с обстоятельствами и проблемами со здоровьем, я вынужден завершить спортивную карьеру. Спасибо всем тем, кто был со мной рядом независимо от результата в боях, кто искренне болел и переживал. Это было интересное путешествие, момент, который останется в памяти. Всех обнял», — написал Д.Исмагулов.

Дамир Исмагулов свой последний бой проводил в конце прошлого года на турнире UFC Fight Night 216, где потерпел поражение единогласным решением судей Арману Царукяну.



Фото: instagram.com/ismagulov_damir