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Боец спецназа стал героем дня в Жезказгане
28 Августа 2022 16:13

Боец спецназа стал героем дня в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказгане боец специального назначения стал героем дня после короткого видеоролика, где нянчил потерявшегося ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях разошелся видеоролик, после которого молодой боец спецназа стал знаменитым. Видео было снято во время концерта, где сотрудники полиции несли дежурство по обеспечению порядка на массовом мероприятии. Кто-то из посетителей концерта снял на телефон момент, когда один из спецназовцев держал на руках маленького ребенка, который потерялся. Это был боец спец назначения Даулет Касымбеков.

«В тот день мы дежурили на концерте, который был организован в честь шахтеров. Мы стояли на переднем фланге. В какой-то момент я увидел детей, которые руками показывали на маленького ребенка со слезами на глазах, стоящего в сторонке. Когда у ребят спросил где его мама, они сказали, что он потерялся. Я попытался найти микрофон, чтобы объявить о пропаже ребенка, но не нашел. Сообщил организаторам, но они не отреагировали. Потом, надеясь, что родители будут его искать, встал на видное место и попытался его немного отвлечь. Я взял ребенка на руки, чтобы успокоить. К тому времени концерт уже почти заканчивался. И в этот момент, оказывается, нас сняли на видео. Я даже не знал об этом», - говорит Даулет.

Как оказалось, ребенок был на концерте со старшей сестрой и бабушкой. Спустя 20 минут, как его нашел спецназовец, к нему подошла девочка, и сказала, что это ее братик. Вместе с бабушкой они забрали его. На следующее утро, благодаря этому короткому видео, Даулет проснулся местной знаменитостью.

«Утром мне начали звонить друзья и присылать это видео. Я не считаю, что я сделал героический поступок. По правде говоря, в тот день на концерте много детей потерялось, как минимум десятерых потеряли и нашли родители», - добавил он.

Сам Даулет Касымбеков вступил в ряды правоохранительных органов в 2019 году. В отряд специального назначения перешел за неделю до этого случая. Ему 25 лет, холост.



Кадр из видео


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