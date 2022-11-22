Боец Казбек Сагын посвятил свою победу на международном турнире по ММА Касым-Жомарту Токаеву

22 Ноября 2022, 08:00

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Во дворце спорта «Коныс» в Актобе прошел международный турнир по смешанным единоборствам Naiza 48, лучшего промоушена в Казахстане и Центральной Азии, передает МИА «Казинформ».

В состязаниях приняли участие бойцы из Казахстана, Великобритании, США, Российской Федерации, Кыргызстана, Бразилии, Азербайджана и Узбекистана.

Спортивное мероприятие посетил аким области Ералы Тугжанов. Глава региона отметил важность международного турнира для популяризации здорового образа жизни, особенно среди молодого поколения.

«Согласно поручениям Главы государства Касым-Жомарта Токаева, ведется системная работа по развитию массового спорта, популяризации здорового образа жизни. Укрепление здоровья нации - в числе приоритетных задач. Следует поощрять массовый спорт среди молодежи. Для этого мы создаем максимально доступную спортивную инфраструктуру и оказываем содействие в организации в Актюбинской области состязаний, в том числе республиканского, международного и мирового уровней. Наша молодежь должна расти стойкой и смелой, не только знать имена великих спортсменов, но и следовать их примеру, занимаясь спортом. Уверен, данный турнир также внесет вклад в привлечение актюбинской молодежи к здоровому образу жизни», - подчеркнул Ералы Тугжанов, пожелав участникам турнира победы.

Всего прошло 12 зрелищных поединков с участием 24 спортсменов. Актюбинские бойцы выходили на ринг в футболках с портретом Президента нашей страны, тем самым подчеркивая гордость в связи с убедительной победой Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах.

В главном бою вечера за пояс лиги Naiza встретились казахстанский спортсмен, трехкратный чемпион мира по рукопашному бою Казбек Сагын и британский файтер Джон Шинк в наилегчайшей весовой категории до 53 килограммов, которую лига открыла совсем недавно. По итогам зрелищного боя обладателем чемпионского пояса стал Казбек Сагын, боец профессионального клуба DAR Team, который одержал убедительную победу удушающим приемом. Свою историческую победу в Naiza он посвятил Главе государства.

«Благодарю команду, своего тренера Азиза Разыева. Мы истинно героический народ. Готов прославлять страну. Свою сегодняшнюю победу посвящаю Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, как Главнокомандующему страны от военнообязанного», - сказал Казбек Сагын.

Также новоиспеченный чемпион выразил благодарность своей семье и родителям за мощную поддержку на пути чемпионства.

В карде Naiza 48 яркие поединки показали Дастан Амангелди, астраханский казах Серик Разгалиев и трехкратный чемпион мира по ММА Багдат Жубаныш.

«Одна из наших глобальных целей – поддержка и содействие развитию спорта в регионах. Naiza в Актобе даст большой толчок к спорту среди молодежи - это важная часть социального развития регионов. В рамках «Хочешь драться-дерись на ринге» мы говорим молодежи из социально уязвимых слоев общества, что есть профессиональный спорт, который может стать социальным лифтом. Чтобы они не выходили на улицы драться, а смотрели на успешные ролевые модели бойцов, которые также когда-то не могли найти себя, но стали заниматься спортом, построили успешную карьеру, выступают в ведущих мировых лигах и теперь их знает весь мир», - говорит президент Naiza Нурбек Карабала.

В рамках международного турнира с 21 по 23 ноября в Актобе также пройдет неделя казахстанской бойцовской лиги Naiza - Naiza Sport Week, включающая в себя мастер-классы от именитых тренеров и бойцов, мотивационные встречи с молодежью, турнир по регболу «Batyr Bol» с участием звезд казахстанского ММА и известных баскетболистов, Гран-при по грэпплингу, в котором сойдутся самые сильные спортсмены нашей страны и мира.