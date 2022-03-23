РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 22 Март 2022 | GMT +6

    Боец из Казахстана вошел в ТОП-10 рейтинга UFC

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный уроженец Казахстана Рафаэль Физиев (11-1) улучшил свою позицию в обновленном рейтинге самого популярного промоушна в мире (UFC) в дивизионе легкого веса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На этот раз Физиев расположился на десятой строчке рейтинга. Об этом сообщил менеджер файтера Саят Абдрахманов на своей странице в Instagram.

    Стоит отметить, что Рафаэль Физиев свой последний на сегодня бой провел в декабре — «вертушкой» он нокаутировал новозеландского бойца Брэда Ридделла (10-2).




    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в 1\4 финала Азиады по борьбе куреш
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!