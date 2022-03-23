Боец из Казахстана вошел в ТОП-10 рейтинга UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный уроженец Казахстана Рафаэль Физиев (11-1) улучшил свою позицию в обновленном рейтинге самого популярного промоушна в мире (UFC) в дивизионе легкого веса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На этот раз Физиев расположился на десятой строчке рейтинга. Об этом сообщил менеджер файтера Саят Абдрахманов на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что Рафаэль Физиев свой последний на сегодня бой провел в декабре — «вертушкой» он нокаутировал новозеландского бойца Брэда Ридделла (10-2).





