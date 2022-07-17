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Боец из Казахстана проиграл титул после пяти лет без поражений
17 Июля 2022 02:01

Боец из Казахстана проиграл титул после пяти лет без поражений

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Мурад Абдурахманов (8-1) провел титульный бой на турнире Eagle FC 48 & Naiza FC 41 в Актау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он оспорил титул чемпиона Naiza Fighting Championship в среднем весе в поединке с россиянином Русланом Шамиловым (10-3). Бой был рассчитан на пять раундов и закончился победой Шамилова удушающим приемом в первом раунде.

Таким образом, Руслан Шамилов одержал одиннадцатую победу в профессиональной карьере и стал чемпионом Naiza FC, а Мурад Абдурахманов потерпел второе поражение в профи-ММА. У Абдурахманова была победная серия из семи боев, которая длилась с 2017 года.


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