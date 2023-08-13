Боец из Казахстана победил нокаутом и вышел в финал Гран-при американской лиги

МЕСА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств Николай Веретенников (11-4) провел свой очередной поединок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил в полуфинале Гран-при лиги UFL (United Fight League) в городе Меса (штат Аризона, США), где встретился с местным файтером Луисом Инигесом (6-3). Противостояние завершилось во втором раунде техническим нокаутом в исполнении Веретенникова.

Cвой предыдущий бой Николай Веретенников провел также в UFL — 13 мая он победил сабмишеном во втором раунде американца Демаркеса Джексона (13-8). В 2021 году представитель Казахстана пытался пробиться в UFC через претендентский турнир Даны Уайта, но уступил решением судей Майклу Моралесу (15-0) из Эквадора.