Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Боец из Казахстана победил азербайджанского файтера в Алматы

21 Января 2023, 23:06
Боец из Казахстана победил азербайджанского файтера в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств Алишер Габдуллин на турнире промоушна Octagon встретился с представителем Серханом Валили (8-4), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Файтер из Казахстана в поединке турнира Octagon 39, который в данный момент проходит в Алматы, быстро перехватил инициативу в поединке и уже на третьей минуте дебютного раунда провел удушающий прием, одержав победу.

Для Габдуллина эта победа стала уже 11-й в профессиональной карьере при трех поражениях.

В главном событии вечера встретятся казахстанец Азат Максум (15-0) против бразильца Фабрисио Нуньеса (8-0).


Новости по теме
Кандидат в UFC из Казахстана непобежденного бразильского нокаутера
Казахстанец нокаутировал турка в Алматы
Завершился рабочий визит Главы государства в Костанайскую область
Теги:
Читайте также
Паралыжник Ербол Хамитов завоевал «бронзу» на чемпионате мира в Швеции
Кандидат в UFC из Казахстана непобежденного бразильского нокаутера
Взрыв газа в Караганде: жильцов пострадавшего дома эвакуируют
Казахстанец нокаутировал турка в Алматы
Несколько квартир пострадали от взрыва газа в Караганде
Завершился рабочий визит Главы государства в Костанайскую область
Казахстанский боец за 20 секунд нокаутировал россиянина в Алматы
Президент запустил мелкоузловое производство автомобилей Kia в Костанае
Новости партнеров
Популярное
1 Партия Respublica не сможет участвовать в выборах в маслихаты
2 Рынок «Аксай» сгорел в Таразе: возбуждено уголовное дело
3 Водителей автобусов не хватает в Караганде
4 Девочка-богатырь родилась в Мангистауской области
5 Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область

Лента новостей