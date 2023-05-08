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Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Мая 2023, 07:41
Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте Фото: Sports.kz

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте прошел турнир по смешанным единоборствам Alash Pride 84, хедлайнерами которого стали казахстанский файтер Каршыга Даутбек (11-3) и иранец Али Юсефи (12-9-1) по прозвищу «Молодой император», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Этот поединок был главным событием вечера. Бой в полулегком весе, рассчитанный на три раунда, не продлился всю отведенную дистанцию и закончился победой Даутбека нокаутом в первом раунде: казахстанец мощно пробил с левой сопернику в голову — добивание даже не потребовалось.

Таким образом, Каршыга Даутбек одержал двенадцатую победу в профессиональной карьере, а Али Юсефи потерпел десятое поражение.


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