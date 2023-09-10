Боец из Казахстана нокаутировал россиянина в титульном поединке в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств Рустем Кудайбергенов провел титульный поединок в легкой весовой категории на турнире промоушна Alash Pride и нокаутировал россиянина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Кудайбергенов встретился в октагоне с российским файтером Низамуддином Рамазановым. В середине второго раунда казахстанский спортсмен попал правым хуком в челюсть Рамазанова и добил его еще одним ударом правой.

Изначально файтеры должны были провести данный титульный поединок на турнире организации в Таразе 26-го августа, но бой сорвался.

Кроме этого, также одержали победы еще двое казахстанских бойцов.

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Багдат Жубаныш провел поединок на турнире местного промоушна Alash Pride.

Жубаныш на турнире Alash Pride FC 89 встретился в октагоне с бразильским файтером Брено Петерсоном и одержал победу техническим нокаутом в середине второго раунда, когда рефери вмешался в избиение бразильского спортсмена.

В июне Жубаныш провел бой с другим популярным казахстанским файтером Казбеком Сагыном за титул промоушна Naiza в минимальной весовой категории. Победу одержал Сагын, с чем Жубаныш оказался категорически не согласен.

Популярный казахстанский боец смешанных единоборств Каршыга Даутбек (13-3) провел поединок против бывшего файтера лучшего промоушна мира UFC бразильца Диего Брандао (28-21) на турнире лиги Alash Pride.

Поединок на турнире Alash Pride FC 89, который состоялся в Астане, завершился всего через 36 секунд после начала. Даутбек попал ударом левой руки, после которого Брандао оказался в нокдауне, и добил бразильца серией дополнительных ударов.

Эта победа стала для казахстанского файтера пятой подряд в профессиональной карьере.