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    20:07, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Боец из Казахстана нокаутировал непобежденного узбекистанца

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На турнире по смешанным единоборствам Octagon 35 и Brave CF 62 в Алматы состоялся бой между казахстанцем Ринатом Сагынтаем (9-1) и узбекистанцем Давлатбеком Хожиевым (3-0). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Этот поединок прошел в полусреднем весе и был рассчитан на три раунда. Он завершился победой Сагынтая техническим нокаутом во втором раунде.

    Таким образом, Ринат Сагынтай одержал десятую победу в профессиональной карьере в ММА, а Давлатбек Хожиев потерпел первое поражение.

    В главном бою турнира Octagon 35 и Brave CF 62 сегодня сразятся казахстанец Бауржан Куанышбаев (13-4) и представитель Бахрейна Магомед Магомедов (9-0). Они оспорят титул чемпиона лиги Octagon в полусреднем весе.



    Фото: sports.kz







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