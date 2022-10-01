Боец из Казахстана нокаутировал непобежденного узбекистанца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На турнире по смешанным единоборствам Octagon 35 и Brave CF 62 в Алматы состоялся бой между казахстанцем Ринатом Сагынтаем (9-1) и узбекистанцем Давлатбеком Хожиевым (3-0). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Этот поединок прошел в полусреднем весе и был рассчитан на три раунда. Он завершился победой Сагынтая техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Ринат Сагынтай одержал десятую победу в профессиональной карьере в ММА, а Давлатбек Хожиев потерпел первое поражение.

В главном бою турнира Octagon 35 и Brave CF 62 сегодня сразятся казахстанец Бауржан Куанышбаев (13-4) и представитель Бахрейна Магомед Магомедов (9-0). Они оспорят титул чемпиона лиги Octagon в полусреднем весе.









Фото: sports.kz



















