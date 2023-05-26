Боец Али Кабдулла нокаутом выиграл в престижном промоушне

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Али Кабдулла (8-1-1) выступил на турнире по смешанным единоборствам ONE Friday Fights 18 в Бангкоке и нокаутировал соперника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Али Кабдулла провел бой с бразильским файтером Ричардом Годоем (15-4). Этот поединок прошел в легком весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой казахстанца техническим нокаутом в третьем раунде.





Али Кабдулла одержал девятую победу в профессиональной карьере в ММА, а Ричард Годой потерпел пятое поражение.

Свой предыдущий бой Али Кабдулла провел всего два месяца назад: в марте казахстанец сразился с бразильцем Алиссоном Барбозой (20-9) и нокаутировал его в третьем раунде.