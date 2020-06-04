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«Бочки с химикатами» близ водоколонки в СКО: экологи обследовали почву и воду
4 Июня 2020 18:15
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области экологи завершили лабораторные исследования воды и почвы, отобранные возле «бочек с химикатами» в селе Сухорабовка района Шал акына, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента экологии, результаты анализа, проведенного в испытательной лаборатории отдела лабораторно-аналитического контроля департамента и филиала РГП «Казгидромет», показали, что в отобранных пробах веществ, свидетельствующих о содержании пестицидов, нет.
Напомним, «бочки с химикатами», расположенные вблизи водоколонки вызвали возмущение и обеспокоенность местных жителей.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Экология, Казгидромет, Безопасность, Другие государственные органы,
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