«Бочки с химикатами» близ водоколонки в СКО: экологи обследовали почву и воду

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области экологи завершили лабораторные исследования воды и почвы, отобранные возле «бочек с химикатами» в селе Сухорабовка района Шал акына, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента экологии, результаты анализа, проведенного в испытательной лаборатории отдела лабораторно-аналитического контроля департамента и филиала РГП «Казгидромет», показали, что в отобранных пробах веществ, свидетельствующих о содержании пестицидов, нет.

Напомним, «бочки с химикатами», расположенные вблизи водоколонки вызвали возмущение и обеспокоенность местных жителей.