Бобры построили жилье возле акимата в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На телефон экологического патруля Центра Экологической Безопасности поступила необычная жалоба о том, что в центре города семейство бобров уничтожает деревья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Своеобразный «лесоповал» млекопитающие устроили, на протоке Иртыша, в районе улицы Пермитина, прибывшие на место экологи действительно обнаружили несколько поваленных деревьев и обустроенное жилище бобров, сообщили в ЦЭБ.



«Это совершенно уникальный случай. Бобры достаточно пугливые животные, они не любят шума и городской суеты. И хотя лесоводы утверждают, что в Усть-Каменогорске уже были зафиксированы случаи появления бобров, но вот, чтобы так, прямо в центре города, с таким случаем мы сталкиваемся впервые», - говорит специалист Центра Экологической Безопасности Анатолий Филиппов.



Специалисты видят в этом своеобразный показатель благоприятной экологической обстановки в городе, ведь селиться в загрязненных водоемах животные не будут. При этом резкого роста популяции бобров в черте города экологи не прогнозируют.







«Говорить об угрозе размножения бобров я думаю рано. Масштабного строительства они не устраивают и хатка у них совсем небольшая. К тому же большому числу животных тут попросту не хватит пищи. Количество деревьев по берегам протоки довольно ограничено», - продолжает А. Филиппов.



Единственный законный способ избавиться от бобров в городской черте -отловить и пересилить. Но экологи считают, что этого делать не нужно. Животные сами покинут место обитания, когда кончится корм. Кардинальные меры специалисты предпринимать, пока не планируют. Да и бобры ведут себя довольно мирно. Остается надеяться, что так будет продолжаться и впредь.







