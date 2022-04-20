Боаоский азиатский форум-2022 впервые пройдет в системе замкнутого цикла

БОАО. КАЗИНФОРМ – Боаоский азиатский форум-2022 (БАФ) впервые в истории пройдет в системе замкнутого цикла. Ежегодная конференция открывается в эту среду и продлится три дня. Об этом говорится в заявлении секретариата БАФ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Все участники конференции будут жить в системе «замкнутого цикла»: фактически в закрытом «пузыре», где из изолированных гостиниц их на транспорте будут доставлять к месту проведения конференции БАФ. Режим «замкнутого цикла» начинается с международного аэропорта «Мейлан» (г. Хайкоу, Хайнань).

Для того, чтобы попасть в южнокитайскую провинцию Хайнань, где ежегодно проходит Боаоский азиатский форум, участникам следует перед поездкой трижды сдать ПЦР-тест. При этом в ходе конференции ежедневно требуется проходить тестирование на коронавирус. В случае отклонения от этой процедуры лица категорически не допускаются на мероприятия, проходящие на полях БАФ.

Текущая конференция БАФ пройдет под девизом «Мир и пандемия: взаимодействие ради глобального развития и общего будущего».

Организаторы БАФ сообщили, что форум пройдет как в очном, так и онлайн-форматах. В нем примут участие политики и члены правительств со всего мира, главы международных организаций, авторитетные ученые и политологи, а также представители крупных международных корпораций.

В ходе панельных дискуссий участники форума обсудят повестку постпандемического развития Азии и всего мира, уделяя внимание таким темам, как «цифровизация мировой экономики», «зеленое, инновационное, инклюзивное развитие и сотрудничество».

В числе участников текущего совещания БАФ – директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Матиас Корманн, генеральный директор Международной организации по миграции Антонио Виторино, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин, президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Цзинь Лицюнь и другие.

Согласно списку делегатов, к работе БАФ присоединятся председатель правления южнокорейской компании Samsung Electronics Ким Ги Нам, председатель совета директоров корпорации Toyota Motor Corporation Такеши Ушиямада, главный исполнительный директор немецкой компании ThyssenKrupp Group Мартина Мерц, председатель правления телекоммуникационной корпорации ZTE Corporation Ли Цзысюе и др.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса ежегодное совещание БАФ в 2020 году было отменено. В истории проведения БАФ ежегодное мероприятие отменяли лишь в 2003 году, когда в КНР была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии. Тогда совещание перенесли на ноябрь.

Боаоский азиатский форум, основанный в 2001 году – неправительственная международная организация, инициированная 29 государствами-членами, включая Казахстан. Цель БАФ – поддержка региональной экономической интеграции в Азии.