BMW объявил о масштабном сокращении персонала

Немецкий автопроизводитель BMW планирует сократить около 8 тыс. рабочих мест по всему миру. Большая часть сокращений придется на Германию, передает агентство Kazinform со ссылкой на Белта .

Сообщается, что сокращение персонала будет происходить за счет естественной убыли кадров и программы добровольного увольнения с выплатой выходных пособий.

Соответствующие предложения уже этой осенью получат около 40 тыс. сотрудников компании в Германии. Программа будет действовать до конца 2027 года и затронет прежде всего административные подразделения, а также работников, занятых в сферах исследований, разработок, планирования и управления.

В июне BMW ухудшил прогноз на 2026 год, предупредив инвесторов об ожидаемом снижении продаж и прибыли.

Среди причин указываются слабые продажи на китайском рынке, усиление ценовой конкуренции, введенные США пошлины, а также высокие затраты на разработку новых моделей.

До настоящего времени BMW удавалось успешнее других крупных немецких автопроизводителей справляться с кризисом в отрасли. Однако теперь компания также объявила о масштабном сокращении персонала.

Ранее аналогичные меры приняли Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi и Porsche.