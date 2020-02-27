Блюдо года выбрали на конкурсе татарской кулинарии в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее прошел ежегодный конкурс татарской кулинарии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конкурсе приняли участие свыше 30 участников. Причем среди них были замечены и мужчины. Если Рафаил Абузяров испек самсу и торт, то Тахир Сайфуллин приготовил свое коронное блюдо – куллама.

«Это блюдо готовится только из конины. Оно очень схоже с русскими галушками. Все это заливается бульоном. В прошлом году я тоже участвовал в этом конкурсе и занял первое место», - отметил участник конкурса Тахир Сайфуллин.

По словам организаторов, основной целью конкурса является возрождение традиционной татарской кухни, демонстрация многообразия татарских блюд и поощрение лучших мастеров, сохраняющих национальные традиции.

«Мы этот праздник проводим ежегодно, и каждый год увеличивается количество участников. Радует, что молодежь принимает активное участие в кулинарном конкурсе. Приезжают кулинары из сельской местности. Все знают, что татары славятся своим кулинарным мастерством. Вы видите, что на конкурсе обязательно представлен чак-чак, который подается самым уважаемым гостям. Очень много представлено пирогов, губадия и бэлиш «, - рассказала организатор конкурса, председатель Татарского общественного центра Камилия Исмаилова.

По результатам конкурса гран-при завоевала Тахира Измаилова с блюдом года — Зур бэлиш. Первое место досталось Тахиру Сайфуллину, который приготовил кулламу, второе место - у Рашиды Канаевой с блюдом балан бэлиш, а замкнули тройку победителей Галия Абдулкаримова, Вильнура Вильданова и Идалия Сайфутдинова с татарскими блюдами кабак бэлиш, эчпучмак и самса.

Отметим, что в этом году конкурс кулинарного мастерства, приуроченный к празднованию 175-летию Абая, 75-летию Великой Победы, 25-летия Ассамблеи народа Казахстана и 30-летнему юбилею Татарского общественного центра.