Блуждавшего двое суток в степи парня нашли полицейские Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Жанааркинском районе Карагандинской области 16-летний парень блуждал в степи двое суток. Когда родные и группа поисковиков потеряли надежду, юношу нашел местный участковый, передает корреспондент МИА «Казинформ».

16 февраля в отдел полиции Жанааркинского района Карагандинской области поступило сообщение о том, что 14 февраля с одной из зимовок ушел и не вернулся 16-летний подросток. Получив данную информацию, полицейские в считанное время организовали полномасштабные оперативно-розыскные мероприятия, к которым были привлечены все имеющиеся силы и средства. Поговорив с родителями, стражи порядка выяснили, что на протяжении двух дней сельчане самостоятельно вели поиски пропавшего, однако положительного результата это не дало. Тогда полицейские, поделившись на несколько групп, приступили к поискам юноши, о котором в течение двух дней ничего не было известно. К поискам также привлекли участкового инспектора села Бедайык Жанааркинского района Жубаныша Жунусбекова. Село, в котором проживает участковый, находится в 150 км от села Актау, где потерялся подросток. Участковый рассказал, что три группы отправились на поиски на машинах, однако он с напарником – сотрудником ИВС ОП Жанааркинского района Ками Ускенбаевым – решили искать подростка на лошадях.

«Там скалистая местность, и на лошадях было проще вести поиски. Когда мы были у родителей, то было видно, что они уже отчаялись и просили найти хотя бы одежду или останки для опознания. В тех степях водятся волки, а подросток уже две ночи провел там совершенно один, и найти его живым казалось всем чудом. Поиски начались ранним утром. Где-то находили следы от обуви, но так как поиски велись и до нашего приезда, то это могли оказаться следы кого-то из сельчан. Также мальчик был одет в «камуфляжку», что осложняло операцию», – рассказывает Жунусбеков.

Надо отметить, что погода также не оставляла шансов найти юношу живым: ветрено и морозно. Ночью температура была низкой, а значит счет шел буквально на часы.

«Скакали и звали его по имени. Сложно было сориентироваться, так как мы слышали свое эхо. С напарником обследовали практически каждый камень, каждую сопку, чтобы быть уверенными, что не пропустили мальчика. Уже время шло ближе к вечеру, а после заката и вовсе было бы невозможно продолжать поиски в этой местности. Не было ни связи, ни примерных ориентиров, но мы решили искать до темноты. Лошадям было сложно идти по камням, и мы слезли с них и пошли обследовать одну из сопок. Там и увидели куртку», – вспоминает с улыбкой участковый.

Жубаныш Жунусбеков говорит, что в тот момент у него замерло сердце. Подбежав поближе, он обнаружил юношу живым. Подросток лежал на земле рядом с камнями, чтобы хоть как-то защитить себя от пронизывающего ветра.

«На нас нахлынули такие эмоции! Мы подняли его на руки, обнимали, терли руки и звали его по имени. Мальчик в ответ только молчал. Видно, он был в шоковом состоянии и не понимал, что происходит, кто мы и как нашли его. Первые полчаса мы не могли и слова из него вытянуть. Он был даже немного напуган. Потом только признался, что подумал, что это галлюцинации», – сказал Жунусбеков.

Юноша рассказал, что потерялся в степи и долго ходил кругами. Уже ночью, устав и замерзнув, он попытался спрятаться в сопках, но отовсюду, как ему казалось, доносился волчий вой. Он, страшась диких животных, продолжал идти дальше и вскоре понял, что самостоятельно ему домой уже не вернуться.

«Когда он уже пришел в себя, то расплакался и начал благодарить, хлопая ладонью по погонам. Я, кстати, был в форме и когда мы нашли подростка, то показывал ему погоны и надпись «Полиция» на спине, чтобы дать ему понять, что мы искали его», – вспоминает участковый.

Посадив найденного подростка на лошадь, они поспешили в сторону села. Тогда и было записано видео, которое показывает все эмоции сотрудников полиции, нашедших пропавшего юношу.

«Пока мы ехали обратно, то старались веселить его, рассказывали шутки и истории из жизни. Нам хотелось, чтобы он скорей пришел в себя. Понял, что этот кошмар закончился и он в безопасности. А видео записали для себя, чтобы запечатлеть этот счастливый момент. Поделился этим роликом с коллегами, а они уже передали его руководству. Не ожидал, что оно так распространится», – делится участковый.

Когда юношу привезли домой, то мать, со слов стражей порядка, еще долго не могла выпустить мальчика из объятий. Участковый инспектор села Бедайык Жанааркинского района Жубаныш Жунусбеков работает в полиции с 2009 года. Вместе со своей женой он воспитывает троих дочерей, самой младшей всего два года. Как признается сам полицейский, коллеги называют его «везунчиком», потому что большая часть поисковых работ, проводимых им, заканчиваются успешно.