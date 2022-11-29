Bloomberg: члены ЕС обсуждали лимит цен на нефть из России на уровне $62 за баррель

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Страны-члены Европейского союза (ЕС) в ходе переговоров в понедельник обсуждали установление потолка цен на российскую нефть на уровне $62 за баррель. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов, передает МИА «Казинформ».

Как информировал один из собеседников агентства, на этот раз переговоры зашли в тупик из-за Польши. По данным источников, Польша, а также страны Балтии считают такую цену слишком высокой.

Группа стран, выступающих за введение более низкой цены на российское топливо, хочет, чтобы в соглашение об ограничении цен на российскую нефть был добавлен механизм для пересмотра цен на топливо в дальнейшем, а также включен более конкретный план по новому пакету санкций в отношении РФ, передает Bloomberg.

Агентство Reuters ранее со ссылкой на источники передало, что представители правительств стран Евросоюза не смогли достичь договоренности об уровне ограничения цен на российскую нефть. Как сообщили источники агентства, юридические тексты уже согласованы, однако Польша не согласна с предлагаемой ценой.

Еврокомиссия на прошлой неделе предложила ограничение цен на нефть из РФ на уровне $65-70 за баррель, против которого выступили Польша и страны Балтии. Греция, Кипр и Мальта, зависящие от танкерных перевозок, выступают за более высокий потолок или иную форму компенсации. Рассуждая о предельной цене, другой европейский дипломат заявил, что при диапазоне в $12-20 за баррель Россия сможет покрывать стоимость добычи. Страны Евросоюза 25 ноября не смогли договориться о потолке цен на поставки российской нефти, переговоры были перенесены на 28 ноября.

Министры финансов Группы семи заявили ранее о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать «широкую международную коалицию» и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене выше лимита, согласованного такой коалицией. Ожидается, что это решение вступит в силу с 5 декабря.





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