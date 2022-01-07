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    19:17, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Блокпосты выставили по периметру Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О ситуации в Северо-Казахстанской области на 19:00 часов 6 января передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, ситуация в регионе стабильная и находится под контролем правоохранительных органов.

    По области введен режим чрезвычайного положения, комендантский час с 23 часов до 7 часов утра.

    «Сотрудники полиции работают в особом режиме несения службы. По периметру Петропавловска выставлены блокпосты, въезд и выезд в область ограничены. Усилена охрана общественного порядка, особо важных государственных стратегических объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. На загородных трассах осуществляют патрулирование сотрудники батальона патрульной полиции. Все принимаемые меры направлены на недопущение нарушений общественного порядка и обеспечение безопасности населения», - сообщили в пресс-службе полиции.

    В полиции напомнили, что в период ЧП запрещено проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, установлен запрет на продажу алкогольной продукции. Вводятся ограничения на работу развлекательных заведений, которые могут осуществлять свою деятельность в населенных пунктах с 10 часов утра до 18 часов без права реализации спиртных напитков.

    Ранее комендант, начальник Департамента полиции Марат Тулебаев выступил с обращением к жителям региона.

    «Руководство Департамента полиции Северо-Казахстанской области просит соблюдать ограничительные меры в период чрезвычайного положения, без острой необходимости не покидать свое жилище, не поддаваться провокациям и доверять только информации из официальных источников», - добавили в пресс-службе.

    С просьбой не поддаваться на провокации к североказахстанцам обращался глава региона Кумар Аксакалов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Общество ЧП-2022 Правоохранительные органы
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