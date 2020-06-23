Блокпосты вновь установили на выезде из Кокшетау и Степногорска

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области усилили карантинные меры и установили блок-посты на въезде и выезде из Кокшетау и Степногорска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению главного санитарного врача региона Айнагуль Мусиной, за неделю прирост случаев КВИ составил 13,2%, в том числе и 186 случаев по Кокшетау (прирост 39,3%) и 17 случаев в Степногорске (прирост 20,7%), 22 случая в Ерейментауском районе (прирост за неделю 52%), 28 случаев в Астраханском районе (прирост за неделю 21%).

Согласно Постановлению главного санитарного врача региона, акмолинцам рекомендовано обеспечить соблюдение ношения масок, ограничить выход из дома лицам старше 65 лет без крайней необходимости, при появлении первых признаков ОРВИ (насморк, чихание, температура) незамедлительно обращаться по номеру 103 без посещения медорганизаций, ограничить визиты соседей и знакомых, а также родственников и коллег, на похоронах не допускать скопления более 30 человек на расстоянии не менее 2 метров, ограничить посещение парков, площадей и скверов. Кроме того, запрещается проведение зрелищных спортивных массовых мероприятий, форумов, выставок, кинотеатров, театров и других объектов с массовым скоплением людей,

«Запрещен въезд и выезд на территории городов Кокшетау и Степногорска. В Кокшетау с 20.00 часов 24.06.20, в Степногорск – с 00.00 26.06.20», - добавили в ведомстве.

С 22.00 до 6 утра запрещено передвижение по городу на автотранспорте, за исключением машин скорой помощи, полиции и ЧС.

Приостановлены плановые госпитализации в стационары, скрининги и профосмотр. Будет также приостановлена деятельность объектов питания в Кокшетау и Степногорске (только с принятием онлайн-заказов и доставки еды) за исключением летних площадок с режимом работы до 22.00, с соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров и между посетителями – не менее 1 метра.

Продовольственные магазины работают с 8 до 21.00, а непродовольственные – с 10 до 19.00.

Будет приостановлена деятельность автобусных маршрутов в Кокшетау и Степногорске, автовокзалов и автостанций.

Напомним, в Акмолинской области за сутки зарегистрированы 4 летальных случая от коронавируса - это мужчины 1953 и 1931 годов рождения, женщины 1963 и 1952 годов рождения, итого в области 12 скончавшихся от КВИ человек.