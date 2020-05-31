Блокпосты в Нур-Султане уберут в полночь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане с полуночи 1 июня уберут блокпосты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Круглосуточно на блокпостах, которые расположены по периметру города, дежурили полицейские, военнослужащие Вооруженных Сил, представители Национальной гвардии. Также на блокпостах дежурили призывники. Введение запрета въезда и выезда в город позволило минимизировать распространение Covid-19.

Процесс въезда и выезда на блокпостах был полностью автоматизирован: электронная база (белый список), которую внедрили на планшеты полицейских, помогла выявить нарушения. Так, к примеру, ряд предприятий пытались подделать справки для передвижения по городу. Для продовольственных грузов был организован «зелёный коридор», также по нему проезжали работники, задействованные в сферах обеспечения жизнедеятельности города. За ситуацией на блокпостах также наблюдали с дронов.

«Снятие блокпостов не означает, что город возвращается к прежнему ритму жизни. Масочный режим в столице сохраняется. Жителям необходимо соблюдать строгие саннормы: носить маски, соблюдать дистанцию, обрабатывать руки антисептиком», - говорится в сообщении акимата.