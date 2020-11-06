Блокпосты установят 9 ноября в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Акимату Павлодарской области, акимам городов и районов области, департаменту полиции, управлению здравоохранения при ухудшении эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19 по решению местных штабов главный госсанврач региона постановил устанавливать блокпосты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Акимату Павлодарской области, акимам городов и районов области, департаменту полиции, управлению здравоохранения при ухудшении эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19 по решению местных штабов устанавливать блокпосты: для перемещения через блокпосты необходима регистрация на сайте pvlinfo.kz (в период с 9 по 13 ноября 2020 года включительно - перемещение при наличии справки работодателя произвольной формы, заверенной печатью); ограничить перемещения через блокпосты, в том числе в пешем порядке, за исключением: въезда лиц, постоянно проживающих в населенных пунктах; аварийных, медицинских служб, правоохранительных органов, санитарно-эпидемиологической службы, природоохранных, ветеринарных служб, дорожно-ремонтных служб; - задействованных в сельскохозяйственных работах, пчеловодстве; сотрудников организаций жизнеобеспечения населения; лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям, с сопровождающими лицами (не более 2-х, в том числе водитель); лиц, находившихся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах, с сопровождающими лицами (не более 2-х, в том числе водитель); передвижения от места жительства до места работы и обратно; транспорт с продуктами питания, медикаментами, товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области, твёрдым, жидким топливом и ГСМ», - говорится в постановлении № 13 от шестого ноября, которое издал главный государственный санитарный врач Павлодарской области Батырбек Алиев.

Согласно документу постановлено на блокпостах обеспечить проведение бесконтактной термометрии и опрос с соблюдением дистанцирования на наличие симптомов респираторных заболеваний и признаков, не исключающих короноавирусную инфекцию COVID-19, обеспечить при выявлении с подозрением на инфекционные заболевания, в том числе COVID-19 (наличие респираторных признаков) вызов скорой помощи по телефону 103.

«Акимату Павлодарской области, акимам городов и районов области, руководителям государственных органов, организаций, субъектов предпринимательства, юридическим лицам обеспечить: приостановление междугородних и межрайонных автобусных (микроавтобусных) пассажирских перевозок, за исключением пригородных пассажирских перевозок; запрет деятельности объектов культуры (театры, музеи, библиотеки и др.); запрет деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.); запрет проведения совещаний (заседаний) в очном режиме», - говорится в документе.

Главный госсанврач региона разрешил деятельность объектов общественного питания (ресторанов, кафе, баров, столовых и другого) с общей заполняемостью не более 30 мест внутри здания с исключением работы на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции, расстановкой столов не менее двух метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более четырёх-шести человек без проведения коллективных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий с режимом работы с 8:00 до 20:00, в режиме доставки – до 22:00 часов с соблюдением требований постановления главного госсанврача Казахстана № 57, с запретом нахождения посетителей в обеденном зале по истечении времени работы, установленного в настоящем постановлении. Разрешены индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе и в закрытом помещении не более пяти человек в группе, деятельность торговых центров (за исключением развлекательных центров, фудкортов, кинотеатров), торговых домов (бутиков), торговых сетей с заполняемостью не более 20 процентов мощности с режимом работы до 22:00.

Поручено обеспечить деятельность непродовольственных магазинов с ограничением режима работы до 18:00 с заполняемостью не более 20 процентов мощности, работу продовольственных магазинов с ограничением режима работы до 22:00 с заполняемостью не более 20 процентов мощности, деятельность непродовольственных, продовольственных крытых и открытых рынков с ограничением режима работы до 18:00 с заполняемостью не более 20 процентов мощности.

Кроме того, главный государственный санитарный врач Павлодарской области постановил обеспечить деятельность спортивных бассейнов по предварительной записи в индивидуальном формате из расчёта пять квадратных метров зеркала воды на одного человека (групповые – не более пяти человек в группе), работу спорткомплексов и иных спортивных объектов, в том числе фитнес-, тренажёрных залов, спортивно-оздоровительных центров, для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более пяти человек в группе, по предварительной записи, при обеспечении заполняемости не более 30 процентов и не менее пяти квадратных метров на одного посетителя, с ограничением по времени до 20:00.

«Деятельность объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (объекты, оказывающие типографические услуги, ремонт бытовой техники; телемастерские; автосалоны; автомойки; шиномонтажные; ремонт автомобилей; ювелирные мастерские; обувные мастерские; швейные ателье; сервис по ремонту обуви, одежды, заправка картриджей и иных объектов), исключающих скопление и длительный тесный контакт, с ограничением по времени до 20:00 с соблюдением требований Постановления ГГСВ РК №57; организацию работы бизнес-центров, а также расположенных в них объектов по оказанию услуг адвокатов, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, туроператоров, бутиков (отделов) по реализации непродовольственных товаров и вещей и др., с установлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 до 18:00 часов, с соблюдением требований Постановления ГГСВ РК №57, с запретом работы в выходные дни расположенных в них бутиков (отделов) по реализации непродовольственных товаров и вещей», - отмечено в новом постановлении Б. Алиева касательно того, что поручено обеспечить акимату Павлодарской области, акимам городов и районов области, руководителям государственных органов, организаций, субъектов предпринимательства, юридическим лицам.

Главный госсанврач области поручил обеспечить деятельность субъектов финансового сектора (банков второго уровня; организации, осуществляющих отдельные виды банковских операций (юридические лица, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального банка РК на обменные операции с наличной иностранной валютой, ипотечных организаций; страховых (перестраховочных) организаций; страховых брокеров; организаций, осуществляющих брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг; микрофинансовых организаций, кредитных товариществ, ломбардов; платёжных организаций; коллекторских агентств).

Поручено также обеспечить работу госорганов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, с соблюдением требований постановления лавного госсанврача РК №57. При этом не менее 80 процентов сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников). Работа центров обслуживания населения и контакт центра 1414 филиала НАО «ГК «Правительство для граждан« по Павлодарской области будет идти в будние дни (понедельник-пятница), с 09:00 до 17:00. График работы спецЦОНа - в будние дни (понедельник-пятница) с 09:00 до 17:00 часов, с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №57. В субботу, воскресенье и в праздничные дни работу центров обслуживания населения постановлено запретить.

«Введение следующих ограничительных мер в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан: деятельность непродовольственных торговых объектов всех типов только в формате доставки (за исключением объектов по реализации продовольственных товаров, аптек, мыло-моющих товаров находящихся в них); деятельность объектов по реализации строительных товаров: для оптовых продаж - в обычном режиме, розничная торговля - только в формате доставки; приостановление работы отделов, бутиков по реализации непродовольственных товаров (за исключением мыло-моющих товаров), находящихся в продовольственных торговых объектах; приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых и открытых рынков, сельскохозяйственных ярмарок; деятельность объектов общественного питания только в формате доставки, с режимом работы с 8:00 до 22:00 часов; приостановление работы бань, саун, СПА-центров, услуг массажа; запрет работы общественного транспорта (трамваи, автобусы, маршрутные такси)», - также сказано в новом документе.

Согласно нормативно-правовому акту главные государственные санитарные врачи городов и районов области в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации вправе выносить собственные постановления.

Постановление № 13 главного государственного санитарного врача Б. Алиева вступает в силу с 00:00 часов девятого ноября 2020 года.