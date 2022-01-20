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Блокпосты убирают в ЗКО

20 Января 2022 00:21
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Блокпосты убирают в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области убирают блокпосты. Однако в области продолжится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, сегодня, 19 января, принято решение о снятии блокпостов во всех районах ЗКО, в том числе и в Уральске.

Однако для обеспечения правопорядка и безопасности на территории области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Полицейские будут проверять документы, досматривать транспорт и проводить личный досмотр.

«В этой связи ДП ЗКО призывает граждан отнестись к проведению оперативно-профилактического мероприятия с пониманием и предъявлять документы по требованию сотрудников полиции», - отметили полицейские.

К слову, демонтажем блокпостов будут заниматься сотрудники отдела ЖКХ.


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#Западно-Казахстанская область   #Общество   #ЧП-2022  
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