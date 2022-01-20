-
00:21
-
-
-
-
-
-
вчера 22:33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:29
-
-
-
-
Блокпосты убирают в ЗКО
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области убирают блокпосты. Однако в области продолжится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, сегодня, 19 января, принято решение о снятии блокпостов во всех районах ЗКО, в том числе и в Уральске.
Однако для обеспечения правопорядка и безопасности на территории области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Полицейские будут проверять документы, досматривать транспорт и проводить личный досмотр.
«В этой связи ДП ЗКО призывает граждан отнестись к проведению оперативно-профилактического мероприятия с пониманием и предъявлять документы по требованию сотрудников полиции», - отметили полицейские.
К слову, демонтажем блокпостов будут заниматься сотрудники отдела ЖКХ.
- Магазины по продаже студенческой продукции открыли в Таразе
- Айжан Карабаева: Сплоченность народа - мощный фундамент для прогресса страны
- Акимат Алматы прорабатывает меры поддержки бизнеса
- Январские события и их последствия обусловливают необходимость уточнения параметров бюджета - эксперт
- Дом дружбы Караганды запустил детский проект Balaqay.tv
- Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана