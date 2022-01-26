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Блокпосты убирают в Талдыкоргане
26 Января 2022 19:00
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Блокпосты убирают в городе Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
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«С отменой в Алматинской области «красного» уровня террористической опасности снимаются блокпосты в городе Талдыкоргане. Военнослужащие Вооруженных Сил возвращаются в пункты постоянной дислокации», - говорится в сообщении.
Видеокадры сняты 25 января 2022 года.
Талдыкорганский гарнизон . Старший лейтенант Болатбек Жумагазы
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