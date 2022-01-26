Блокпосты убирают в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Блокпосты убирают в городе Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

«С отменой в Алматинской области «красного» уровня террористической опасности снимаются блокпосты в городе Талдыкоргане. Военнослужащие Вооруженных Сил возвращаются в пункты постоянной дислокации», - говорится в сообщении.

Видеокадры сняты 25 января 2022 года.

Талдыкорганский гарнизон . Старший лейтенант Болатбек Жумагазы