+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 19 °С
USD 411.54 EUR 458.13
RUB 5.84 CNY 57.64
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Блокпосты сняты по периметру Алматы

1 Июня 2020 00:13
Поделиться:
Блокпосты сняты по периметру Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Ровно в полночь остановлена деятельность 27 блокпостов, дислоцированных по периметру Алматы. Напомним, функционировать они начали 19 марта в рамках объявленного в стране чрезвычайного положения и введённого в мегаполисе карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С первых дней на блокпостах наряду с полицейскими несли службу военнослужащие, сотрудники акиматов, санитарные врачи, а также представители других правоохранительных органов. Всего в период карантина в Алматы выявлено свыше 2 тысяч 200 нарушений режима ЧП, треть из них имела место на блокпостах: сотрудниками полиции пресечены факты несанкционированного прохода/проезда через границы карантинной зоны. Нарушители привлечены к административной ответственности. Всего в работе блокпостов задействовано порядка 700 полицейских, которые работали в двухсменном режиме. Несмотря на физическую и моральную нагрузку, эти бойцы с честью выполнили свой долг и внесли весомый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией», - сообщил первый заместитель начальника ДП Алматы Нурлан Алмасбеков.

Демонтаж блокпостов начался после 00:00 часов. Для этих целей подтянута техника, манипуляторы, личный состав по местам постоянного несения службы транспортирован колонной на специальных автобусах.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Коронавирус,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив