Блокпосты сняты по периметру Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Ровно в полночь остановлена деятельность 27 блокпостов, дислоцированных по периметру Алматы. Напомним, функционировать они начали 19 марта в рамках объявленного в стране чрезвычайного положения и введённого в мегаполисе карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С первых дней на блокпостах наряду с полицейскими несли службу военнослужащие, сотрудники акиматов, санитарные врачи, а также представители других правоохранительных органов. Всего в период карантина в Алматы выявлено свыше 2 тысяч 200 нарушений режима ЧП, треть из них имела место на блокпостах: сотрудниками полиции пресечены факты несанкционированного прохода/проезда через границы карантинной зоны. Нарушители привлечены к административной ответственности. Всего в работе блокпостов задействовано порядка 700 полицейских, которые работали в двухсменном режиме. Несмотря на физическую и моральную нагрузку, эти бойцы с честью выполнили свой долг и внесли весомый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией», - сообщил первый заместитель начальника ДП Алматы Нурлан Алмасбеков.

Демонтаж блокпостов начался после 00:00 часов. Для этих целей подтянута техника, манипуляторы, личный состав по местам постоянного несения службы транспортирован колонной на специальных автобусах.