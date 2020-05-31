Блокпосты между населенными пунктами снимаются: глава МВД поблагодарил полицейских

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев поблагодарил сотрудников, задействованных в работе блокпостов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Весь мир борется с новой угрозой обществу – пандемией коронавируса. И Казахстан не исключение. Благодаря своевременно принятым мерам, самоотверженности врачей, полицейских, военных и волонтеров, а также ответственности и дисциплинированности населения, наша страна проходит этот период с минимальными потерями», – отметил Ерлан Тургумбаев на селекторном совещании с руководителями служб и подразделений.

Министр сообщил, что по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева все силы органов внутренних дел были направлены на охрану общественного порядка и безопасности граждан, обеспечению карантинных мероприятий.

Более 52 000 сотрудников – полицейские, спасатели, военнослужащие и медицинские работники органов внутренних дел – непрерывно несли службу на блокпостах, охраняли важнейшие объекты жизнеобеспечения, медицинские учреждения и карантинные зоны. Для усиления охраны общественного порядка было увеличено количество патрулей и плотность нарядов полиции и Национальной гвардии.

Максимально были охвачены улицы, парки, скверы, жилые массивы, объекты торговли. Благодаря принятым мерам в период режима самоизоляции и ограничений преступность по стране снизилась на 26 %. В таком особом режиме полиция и другие силы МВД работали впервые.

«Это было нелегко. Круглосуточный режим работы, в ряде случаев полевые условия и казарменное положение, оторванность от дома и семьи, порой непонимание и упреки отдельных граждан вызывали огромные психологические и физические нагрузки. Но наши сотрудники продолжали нести службу, четко выполняя на протяжении всех 78 дней поставленные руководством страны задачи», – подчеркнул глава МВД.

Все задействованные сотрудники органов внутренних дел и здравоохранения работали сутками и помогали людям в непростое время, стояли на страже их здоровья. И только общими усилиями удалось не допустить массового заражения и всплеска заболеваемости коронавирусом.

За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, непосредственное участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией на блокпостах наиболее отличившиеся сотрудники приказом министра награждены грамотами и благодарственными письмами. Не осталась в стороне и уголовно-исправительная система МВД, в учреждениях которой в короткие сроки налажено производство средств защиты: масок и комбинезонов для сотрудников, находящихся в зоне риска. Тем самым осуждённые тоже смогли внести свой вклад в борьбу с пандемией, за это им отдельные слова благодарности.

«Блокпосты между населенными пунктами снимаются. Но это не значит, что угрозы больше нет. Гражданам следует и дальше строго соблюдать санитарные требования и меры предосторожности», – резюмировал Ерлан Тургумбаев.

В период карантинного режима в стране функционировало порядка 400 блокпостов, на которых было задействовано около 6 000 сотрудников ОВД. За весь период на блокпостах проверено более 3,2 миллиона транспортных средств и порядка 5 миллионов пассажиров.