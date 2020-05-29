Блокпосты между городами Казахстана будут сняты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе онлайн пресс-конференции в СЦК о запуске внутреннего транспортного сообщения и санитарно-карантинном контроле на транспорте заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Жанибек Тайжанов сообщил о том, что в соответствии с решением Межведомственной комиссией с 1 июня будут сняты блокпосты между городами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с решением Межведомственной комиссией с 1 июня о снятии блокпостов между городами будет проведена работа по возобновлению перевозок с 5 июня. Соответствующий алгоритм работы перевозчиков при перевозке пассажиров автобусами разработан с учетом требований Постановления главного санитарного врача от 10 мая 2020 года, который предусматривает следующие меры. Проведение дезинфекции автобусов на конечных пунктах маршрута, допуск в салон пассажиров только в медицинских масках», - сообщил Жанибек Тайжанов.

Кроме того, необходимо соблюдать следующие меры: дистанция среди пассажиров не менее 1 метра, обеспечение водителей перчатками и медицинскими масками с условием их своевременной смены, допущение к работе сотрудников автопарка при наличии справки об отрицательном результате на СOVID-19 с прохождением 1 раз в две недели.

«Акиматами будут предприняты необходимые меры по обеспечению соблюдения участниками перевозочного процесса данного алгоритма, который может стать действенной мерой по нераспространению коронавирусной инфекции в пассажирских перевозках», - заключил Жанибек Тайжанов.