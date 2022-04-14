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Блокировать соцсети за политические взгляды не будут – сенатор

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
14 Апреля 2022, 13:32
Блокировать соцсети за политические взгляды не будут – сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Бейбит Исабаев заверил, что в рамках законопроекта по защите детей от кибербуллинга не предусмотрено наказание за публикацию политических взглядов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках этого законопроекта за политические взгляды никто не собирается запрещать, закрывать или блокировать социальные сети и другие интернет-ресурсы. Такого нет. Заявляю официально», - сказал Бейбит Исабаев в кулуарах Сената после пленарного заседания Палаты.

Напомним, Сенат вернул в Мажилис законопроект РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации».

Б. Исабаев также рассказал о поправках, внесенных Сенатом в документ.

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