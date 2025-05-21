РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:25, 21 Май 2025 | GMT +5

    Блогеров осудили на 7 лет за вымогательство у торговых сетей «Магнум» и «Семейный»

    Двое жителей города Петропавловска обвинялись в том, что вымогали у торговых сетей «Магнум» и «Семейный» денежные средства за прекращение так называемых «рейдов» и освещение в социальных сетях, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Северо-Казахстанской области.

    суд
    Фото: Freepik

    - Свои визиты в магазины торговых сетей они фиксировали на мобильные телефоны, собирали сведения, оглашение которых могло причинить существенный вред интересам собственников. В последующем осуществляли публикации в социальной сети «Instagram» и на канале «Youtube», - разъяснили в прокуратуре.

    Виновность осужденных, как отметили в прокуратуре, доказана показаниями потерпевших, свидетелей, результатами негласных следственных действий и другими материалами уголовного дела.

    Обвинительный приговор постановлен с участием коллегии присяжных заседателей, обоим лицам назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на 7 лет.

    6 мая 2025 года вступил в законную силу приговор Петропавловского городского суда.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск СКО Прокуратура Суды Блогеры
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают