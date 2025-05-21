Блогеров осудили на 7 лет за вымогательство у торговых сетей «Магнум» и «Семейный»

- Свои визиты в магазины торговых сетей они фиксировали на мобильные телефоны, собирали сведения, оглашение которых могло причинить существенный вред интересам собственников. В последующем осуществляли публикации в социальной сети «Instagram» и на канале «Youtube», - разъяснили в прокуратуре.

Виновность осужденных, как отметили в прокуратуре, доказана показаниями потерпевших, свидетелей, результатами негласных следственных действий и другими материалами уголовного дела.

Обвинительный приговор постановлен с участием коллегии присяжных заседателей, обоим лицам назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на 7 лет.

6 мая 2025 года вступил в законную силу приговор Петропавловского городского суда.