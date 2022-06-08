8 Июня 2022 11:48

Блогерам и вайнерам будет грозить уголовная ответственность за рекламу финпирамид в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют ужесточить ответственность за создание и рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид. Соответствующие поправки одобрил ранее Мажилис, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, поправки позволят существенно повысить уровень защиты имущественных и неимущественных прав и активов граждан, предупреждать деятельность финансовых (инвестиционных) пирамид, более четко квалифицировать деяния правонарушителей при создании финансовых пирамид и их рекламе.

«Данная мера, которую мы предлагаем в виде статьи 217 прим. 1 УК РК является четким законодательным ответом такому явлению как финансовые пирамиды. Я уверен, что после введения данной статьи знаменитости, блогеры, вайнеры и прочие лидеры общественного мнения будут гораздо более осмотрительны и ответственны при рекламе тех или иных финансовых продуктов. Тем более, что за это будет грозить уголовная ответственность», - прокомментировал депутат Мажилиса Юрий Ли на пленарном заседании палаты.

Мажилисмен сообщил, какое наказание ждет правонарушителей.

«Для справки могу сказать, что по части 1 статьи данное деяние может быть наказано штрафом до 2000 МРП или общественными работами до 600 часов, и ограничением свободы до 2 лет. Часть 4 - это уже квалифицирующий состав, там уголовное наказание может быть выражено от 3 до 7 лет лишения свободы в виде конфискации имущества. Поэтому это очень жесткая превентивная мера», - сообщил Юрий Ли.