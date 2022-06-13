13 Июня 2022 18:00

Блогера за вымогательство денег у полицейских осудили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде осудили блогера за вымогательство денег у полицейских. Суд вынес приговор о лишении свободы на 3.5 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно материалам следствия, 28-летний карагандинец вместе с подельником пытаясь уличить стражей порядка в нарушении, снимали их на видео. Осенью прошлого года им удалось «словить» кадр, где автомобиль патрульной полиции проехал на запрещающий красный сигнал светофора без проблесковых маячков. Как сообщают следователи, обвиняемый, использовав видео, угрожал полицейским. За молчание он запросил 150 000 тенге.

В тот же вечер его вместе с подельником задержали после того, как они получили деньги. Как выяснилось, полицейские, которым угрожал горе-блогер, перед тем как дать деньги вымогателям, сообщили об этом случае в управление собственной безопасности.

Хотя злоумышленника задержали с поличным, свою вину он в суде не признал. А его подельник заявил, что не имеет к этому причастия, и в тот день он был рядом с подсудимым в качестве водителя.

«Казыбекбийский районный суд признал подсудимых виновными по пункту 2 части 2 статьи 194 УК РК «Вымогательство, совершенное группой лиц». Суд осудил блогера на 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности. Его подельнику назначено наказание в виде 3,5 года ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Казыбекбийского районного суда Караганды.