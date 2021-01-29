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    20:50, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Блогера осудили за изнасилование в Экибастузе

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    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Блогера из Экибастуза осудили за изнасилование. Подсудимый не признал вину и просил его оправдать, передаёт Pavlodarnews.kz.

    Дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области. 40-летнему жителю Экибастуза вынесен обвинительный приговор по статье «Изнасилование». Суд установил, что преступление произошло ночью 7 июня 2020 года. На дачном участке садоводства «Горняк» пьяный мужчина надругался над 14-летней девочкой.

    «Подсудимый не признал вину и просил его оправдать, – сообщили в пресс-службе СМУС. – Однако его вина доказана показаниями несовершеннолетней потерпевшей, ее матери, свидетелями, а также заключениями экспертиз».

    Прокурор просил назначить виновному 15 лет лишения свободы. Законный представитель потерпевшей полагался на усмотрение суда.
    Приговором суда ему назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
    Приговор в законную силу не вступил.
    Информация о том, что известный в городе горняков блогер и волонтер задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, появилась в сентябре прошлого года.
    Вчера в этом же суде вынесен приговорпожизненное лишение свободы 52-летнему жителю Аксу, который более трех лет совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении трех школьниц.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Павлодарская область
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