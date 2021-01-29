Блогера осудили за изнасилование в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Блогера из Экибастуза осудили за изнасилование. Подсудимый не признал вину и просил его оправдать, передаёт Pavlodarnews.kz.

Дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области. 40-летнему жителю Экибастуза вынесен обвинительный приговор по статье «Изнасилование». Суд установил, что преступление произошло ночью 7 июня 2020 года. На дачном участке садоводства «Горняк» пьяный мужчина надругался над 14-летней девочкой.

«Подсудимый не признал вину и просил его оправдать, – сообщили в пресс-службе СМУС. – Однако его вина доказана показаниями несовершеннолетней потерпевшей, ее матери, свидетелями, а также заключениями экспертиз».

Прокурор просил назначить виновному 15 лет лишения свободы. Законный представитель потерпевшей полагался на усмотрение суда.

Приговором суда ему назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор в законную силу не вступил.

Информация о том, что известный в городе горняков блогер и волонтер задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, появилась в сентябре прошлого года.

Вчера в этом же суде вынесен приговор – пожизненное лишение свободы 52-летнему жителю Аксу, который более трех лет совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении трех школьниц.